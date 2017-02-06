Американка за полтора года посетила все страны мира

06.02.2017 11:15

27-летняя американка Кассандра де Пекол побывала во всех странах мира за полтора года, сообщает Телеканал новостей «24».

Путешествие девушки началось в июле 2015 года и продолжалось 18 месяцев и 26 дней. За это время Кассандра посетила 195 стран и побила два мировых рекорда. Она стала первой женщиной, которая объехала весь мир, и первой справилась с задачей настолько быстро.

В среднем на посещение страны уходило от двух до пяти дней. Кругосветное путешествие обошлась примерно в 200 000 долларов. По словам девушки, деньги поступали от спонсоров уже во время поездки.