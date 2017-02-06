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Батька сокращает около 30% госслужащих

06.02.2017 16:35
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Батька сокращает около 30% госслужащих

Около 30% госслужащих сократят в администрации президента Белоруссии, сообщила глава администрации Наталья Кочанова по итогам прошедшего в понедельник совещания, передают РИА Новости.

Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко поручил реформировать свою администрацию. По его словам, в первую очередь это необходимо для повышения эффективности работы государственного аппарата.

"Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будут сокращены порядка 30% государственных служащих, которые работают в администрации президента", — цитирует слова Кочановой белорусское агентство Белта.

Кочанова пояснила, что в новой штатной численности администрации президента Белоруссии, которую предложили в понедельник, будут 108 человек.

Она отметила, что сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

"Мы считаем, что для того, чтобы сегодня выйти на повышение заработной платы во всех республиканских органах управления и для госслужащих, которые работают в местных органах власти, это (оптимизация — ред.) должно коснуться практически всех организаций и учреждений", — добавила Кочанова.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, Беларусь, Лукашенко
 
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