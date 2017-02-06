С фабрики Roshen отказались снять арест

06.02.2017 20:35

Мосгорсуд оставил под обеспечительным арестом до 13 марта имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen

Об этом пишут РИА Новости.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу представителей предприятия.

В январе украинская кондитерская корпорация Roshen объявила о закрытии своего производства в Липецке. Ожидается, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов произойдет в апреле 2017 года.

Как сообщала Politeka, украинская корпорация Roshen уже уведомила управление труда и занятости Липецкой области о массовом сокращении персонала на Липецкой кондитерской фабрике.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил под сомнение закрытие фабрики президента Украины Петра Порошенко Roshen в России.

Источник: politeka.net