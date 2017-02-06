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С фабрики Roshen отказались снять арест
Мосгорсуд оставил под обеспечительным арестом до 13 марта имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen
Об этом пишут РИА Новости.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу представителей предприятия.
В январе украинская кондитерская корпорация Roshen объявила о закрытии своего производства в Липецке. Ожидается, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов произойдет в апреле 2017 года.
Как сообщала Politeka, украинская корпорация Roshen уже уведомила управление труда и занятости Липецкой области о массовом сокращении персонала на Липецкой кондитерской фабрике.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил под сомнение закрытие фабрики президента Украины Петра Порошенко Roshen в России.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Липецк, фабрика, арест, Порошенко
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