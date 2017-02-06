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Тегеран собирается дать свой ответ на санкции США
Тегеран в ближайшее время опубликует свой санкционный список, составленный в ответ на расширение американских санкций против Ирана, заявил в понедельник представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми, передают РИА Новости.
"В санкционный список мы помещаем ряд американских организаций и частных лиц, которые поддерживают "Исламское государство", "Аль-Каиду" (обе запрещены в РФ) и другие террористические группировки, а также сионистский режим, который подавляет народ Палестины. Список почти готов, он будет опубликован и представлен публике в ближайшем будущем", — приводит агентство Mehr слова Гасеми.
Направленные против Ирана высказывания президента США Дональда Трампа, Гасеми назвал "враждебными" и "угрожающими", но отметил, что Иран не слишком обеспокоен ими. "Мы имели дело с разными правительствами США на протяжении более чем трех десятилетий и привыкли к такой враждебности", — сказал он.
"Я все еще полагаю, что нам стоит запастись терпением и не делать резких суждений. Нам стоит подождать и посмотреть, какие меры предпримет правительство США как в своей внутренней, так и во внешней политике", — заключил Гасеми.
Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. В ответ на действия Тегерана США в минувшую пятницу расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ.
Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.
Источник: from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Тегеран, санкции
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