- Трамп высказал обвинения в адрес команды Обамы21:20
- Производственная компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы21:00
- С фабрики Roshen отказались снять арест20:35
- Тегеран собирается дать свой ответ на санкции США17:20
- Батька сокращает около 30% госслужащих16:35
- Кто в команде Путина руководит бойней на Донбассе16:23
- Какое оружие США может остановить Кремль: мнения экспертов16:01
- В Британии вышли на протест против Путина (фото)13:40
- Азаров и Клюев решили раскаяться в эфире российского ток-шоу. ВИДЕО12:49
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину12:25
Трамп высказал обвинения в адрес команды Обамы
Президент США Дональд Трамп обвинил окуржение Барака Обамы в организации утечек в СМИ информации по поводу телефонных переговоров, которые он ведет с лидерами других стран
Как передает Politeka, телеканал Fox News, анонсируя на своем сайте интервью американского лидера, которое появится в эфире вечером, сообщил, что «Трамп обвинил «людей Обамы» в предоставлении СМИ щекотливых деталей его недавних жестких переговоров с коллегами из Австралии и Мексики».
Как отмечается, «сотрудники, работавшие при Обаме, все еще работают в Белом доме и Совете национальной безопасности, и их заменяют».
В интервью Трамп назвал «позорным то, что они распространяют информацию». По его словам, «это очень вредит США. Это очень опасная вещь для страны»
При этом Fox News отмечает, что президент не уточнил, почему он считает, что именно эти госслужащие были источником утечек информации. Трамп также отметил, что СМИ распространили неверные сведения о его телефонных переговорах, и что в обоих случаях у него состоялись «позитивные беседы».
Теги: США, Донбасс, президент, Обама
- Трамп может приказать сбивать российские самолеты — немецкая пресса
- ВОТ И ВСЕ: Трамп считает, что население Крыма “выбрало Россию”
- Оккупированный Донбасс - это нечто среднее между Сомали и Сектором Газа
- Газовая игра: взгляд из-за бугра
- В США массово бойкотируют инаугурацию Трампа
- Путин заявил, что решение остаться ему у власти на следующий срок, зависит о его настроений
- В Авдеевке восстановлено водоснабжение19:51
- Новый модуль паспортного контроля установлен на КПВВ "Марьинка"19:41
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом 18:45
- ИС: "мгб днр" преследует переселенцев, вернувшихся на оккупированную территорию18:10
- В краматорском кафе обнаружена "прослушка" боевиков "ДНР"16:55
- В ОБСЕ рассказали о "странной" группе боевиков в районе оккупированного Калиново15:18
- Пять лет тюрьмы получили за антиукраинские призывы в "ВКонтакте" двое жителей Славянского района15:05
- ГУР МОУ: в среде боевиков "лнр" обострились суицидальные настроения14:55
- Тимчук: У Москві активно шукають "добровольців" у "ДНР"13:52
- Бойовиків "ДНР" "косить" епідемія. Лікарні не справляються13:02
- Бойцы ВСУ показали доказательства того, что боевики применяют под Авдеевкой запрещенное "минском" оружие. ВИДЕО21:55
- Мінфін надав коментар щодо підвищення пенсійного віку21:39
- Трамп высказал обвинения в адрес команды Обамы21:20
- Производственная компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы21:00
- В Днепре может появиться статуя Ждуна20:43
- С фабрики Roshen отказались снять арест20:35
- НАТО вимагає від України швидше реформувати СБУ20:20
- В Харьковском зоопарке появится океанариум20:07
- В Авдеевке восстановлено водоснабжение19:51
- Новый модуль паспортного контроля установлен на КПВВ "Марьинка"19:41
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США