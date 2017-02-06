Трамп высказал обвинения в адрес команды Обамы

06.02.2017 21:20

Президент США Дональд Трамп обвинил окуржение Барака Обамы в организации утечек в СМИ информации по поводу телефонных переговоров, которые он ведет с лидерами других стран

Как передает Politeka, телеканал Fox News, анонсируя на своем сайте интервью американского лидера, которое появится в эфире вечером, сообщил, что «Трамп обвинил «людей Обамы» в предоставлении СМИ щекотливых деталей его недавних жестких переговоров с коллегами из Австралии и Мексики».

Как отмечается, «сотрудники, работавшие при Обаме, все еще работают в Белом доме и Совете национальной безопасности, и их заменяют».

В интервью Трамп назвал «позорным то, что они распространяют информацию». По его словам, «это очень вредит США. Это очень опасная вещь для страны»

При этом Fox News отмечает, что президент не уточнил, почему он считает, что именно эти госслужащие были источником утечек информации. Трамп также отметил, что СМИ распространили неверные сведения о его телефонных переговорах, и что в обоих случаях у него состоялись «позитивные беседы».



