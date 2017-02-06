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В Британии вышли на протест против Путина (фото)
В воскресенье, 5 февраля в Лондоне, перед резиденцией премьер-министра Великобритании прошла акция в поддержку Украины
Об этом сообщает Politeka по информации Ukrainian Events in London в facebook.
«На Даунинг стрит по инициативе Евромайдан Лондон состоялась акция протеста против агрессивной московской войны в Украине. В акции приняли участие около сотни активных, неравнодушных украинцев (и не только). Протестанты требовали усиления санкций против России и иного воздействия на московского агрессора, чтобы остановить кровопролитие на востоке Украины и в других странах мира, где от этой же агрессии гибнут люди», — говорится в сообщении.
Активисты призвали правительство Великобритании выполнить свои обещания, закрепленные в подписанном Будапештском меморандуме.
Теги: Донбасс, Путин, Великобритания, протесты
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