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В Румынии начались новые массовые протесты

06.02.2017 08:49
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В Румынии начались новые массовые протесты

В Румынии около полумиллиона человек вновь вышли на акции протеста

Новые транспаранты румын гласят о недоверии правительству и требовании об его отставке, передает «Укринформ»

Как отмечается, даже после отмены законодательными органами страны причины недовольства граждан – постановления о помиловании местных коррупционеров и о внесении соответствующих изменений в уголовное законодательство — многотысячные антиправительственные акции протеста в Румынии продолжаются.

«Мы не сдаемся. Мы больше не доверяем правительству», — написано на вывешенном перед зданием правительства Румынии электронном баннере, обращенном против кабмина Сорина Гриндяну.

По предварительным данным, в новом антиправительственном митинге в Бухаресте принимают участие более 70 тысяч граждан. Также эпицентрами несогласия стали ряд крупных городов страны, таких как Клуже, Тимишоаре, Бистрице и Яссы.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, Румыния, протесты
 
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