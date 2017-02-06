В Румынии начались новые массовые протесты

06.02.2017 08:49

В Румынии около полумиллиона человек вновь вышли на акции протеста

Новые транспаранты румын гласят о недоверии правительству и требовании об его отставке, передает «Укринформ».

Как отмечается, даже после отмены законодательными органами страны причины недовольства граждан – постановления о помиловании местных коррупционеров и о внесении соответствующих изменений в уголовное законодательство — многотысячные антиправительственные акции протеста в Румынии продолжаются.

«Мы не сдаемся. Мы больше не доверяем правительству», — написано на вывешенном перед зданием правительства Румынии электронном баннере, обращенном против кабмина Сорина Гриндяну.

По предварительным данным, в новом антиправительственном митинге в Бухаресте принимают участие более 70 тысяч граждан. Также эпицентрами несогласия стали ряд крупных городов страны, таких как Клуже, Тимишоаре, Бистрице и Яссы.

Источник: politeka.net