- В Румынии начались новые массовые протесты08:49
- Вольная нация: кого Ле Пен пообещала лишать гражданства Франции07:19
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- На президенте Украины лежит ответственность за ситуацию на Донбассе19:30
- Трамп прокомментировал разговор с Порошенко16:50
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США14:19
- Суд отклонил запрос Трампа восстановить миграционный указ12:40
- Беларусь в большой опасности. Лукашенко пошел на публичное обострение отношений с Кремлем12:00
- В Конгресс США повторно внесли закон в поддержку Украины11:30
- Империи Ахметова нанесен удар из Кипра08:37
В Румынии начались новые массовые протесты
В Румынии около полумиллиона человек вновь вышли на акции протеста
Новые транспаранты румын гласят о недоверии правительству и требовании об его отставке, передает «Укринформ».
Как отмечается, даже после отмены законодательными органами страны причины недовольства граждан – постановления о помиловании местных коррупционеров и о внесении соответствующих изменений в уголовное законодательство — многотысячные антиправительственные акции протеста в Румынии продолжаются.
«Мы не сдаемся. Мы больше не доверяем правительству», — написано на вывешенном перед зданием правительства Румынии электронном баннере, обращенном против кабмина Сорина Гриндяну.
По предварительным данным, в новом антиправительственном митинге в Бухаресте принимают участие более 70 тысяч граждан. Также эпицентрами несогласия стали ряд крупных городов страны, таких как Клуже, Тимишоаре, Бистрице и Яссы.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Румыния, протесты
- В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»08:07
- «Донбасс» в одну шайбу уступает «Кривбассу»22:54
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля22:08
- У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України21:43
- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- Под Бахмутом народный депутат одним ударом отправил полицейского в больницу19:00
- Сартану восстанавливают после обстрела 18:40
- «Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу 18:20
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"17:40
- Джемилев рассказал о «политическом харакири» Путина09:39
- Киев замело: еще не поздно прислушаться к предупреждению синоптиков09:28
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- В Украине ждут транш от МВФ: что, если денег не будет09:03
- В Румынии начались новые массовые протесты08:49
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Украинцам вернут налоги: кто может получить и за что08:21
- В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»08:07
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Савченко рассказала о желании быть президентом (видео)07:38
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)