Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Швеции взорвали автомобиль начальника городской полиции

06.02.2017 11:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Швеции взорвали автомобиль начальника городской полиции

Неизвестные взорвали машину начальника полиции шведского города Уппсала. Об этом сообщает телеканал CBT.

По информации телеканала, машина была припаркована рядом с домом в коттеджном районе в пригороде Стокгольма.

Ни самого начальника полиции, ни членов его семьи рядом с местом инцидента не было. Никто не пострадал. В настоящее время полиция ищет свидетелей, подозреваемых по данному делу пока нет.

Сведений о том, угрожали ли ранее полицейскому, которому принадлежит автомобиль, пока нет, в отношении него и семьи предприняты меры безопасности.

"Это серьезно, когда сотрудник полиции подвергается таким типам угроз", — сказал представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон.

В связи с произошедшим начато следствие по преступлению против общественной безопасности.

 

Источник:  segodnya.ua



Теги: Донбасс, Швеция, полиция, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх