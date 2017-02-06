- Азаров и Клюев решили раскаяться в эфире российского ток-шоу. ВИДЕО12:49
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину12:25
- В Швеции взорвали автомобиль начальника городской полиции11:55
- Американка за полтора года посетила все страны мира11:15
- В Румынии начались новые массовые протесты08:49
- Вольная нация: кого Ле Пен пообещала лишать гражданства Франции07:19
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- На президенте Украины лежит ответственность за ситуацию на Донбассе19:30
- Трамп прокомментировал разговор с Порошенко16:50
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США14:19
В Швеции взорвали автомобиль начальника городской полиции
Неизвестные взорвали машину начальника полиции шведского города Уппсала. Об этом сообщает телеканал CBT.
По информации телеканала, машина была припаркована рядом с домом в коттеджном районе в пригороде Стокгольма.
Ни самого начальника полиции, ни членов его семьи рядом с местом инцидента не было. Никто не пострадал. В настоящее время полиция ищет свидетелей, подозреваемых по данному делу пока нет.
Сведений о том, угрожали ли ранее полицейскому, которому принадлежит автомобиль, пока нет, в отношении него и семьи предприняты меры безопасности.
"Это серьезно, когда сотрудник полиции подвергается таким типам угроз", — сказал представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон.
В связи с произошедшим начато следствие по преступлению против общественной безопасности.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Швеция, полиция, автомобиль
- Тимчук: Активність вантажівок з надписом "Вантаж 200" на окупованих територіях збільшилася12:18
- Обострение в Авдеевке пошло на спад12:08
- В Авдеевке возобновили работу все школы11:50
- Из Авдеевки эвакуировали почти триста человек10:15
- В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»08:07
- «Донбасс» в одну шайбу уступает «Кривбассу»22:54
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля22:08
- У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України21:43
- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- Азаров и Клюев решили раскаяться в эфире российского ток-шоу. ВИДЕО12:49
- ИС: Кремль готовит "ракетную провокацию" против Украины12:38
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину12:25
- Тимчук: Активність вантажівок з надписом "Вантаж 200" на окупованих територіях збільшилася12:18
- ХК "Донбасс" сменил тренера12:10
- Обострение в Авдеевке пошло на спад12:08
- В Швеции взорвали автомобиль начальника городской полиции11:55
- В Авдеевке возобновили работу все школы11:50
- Россия может сама отказаться от Крыма11:45
- За что украинцам блокируют банковские карточки11:38
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)