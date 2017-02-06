Вольная нация: кого Ле Пен пообещала лишать гражданства Франции

06.02.2017 07:19

Граждане Франции, которых подозревают в причастности к террористической деятельности, будут лишены такой привилегии

Как пишет Politeka со ссылкой на Challenges, такое заявление сделала лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая лидирует в предвыборных списках кандидатов на пост президента Франции.

В частности, в ходе своего первого выступления в Лионе перед сторонниками и избирателями по случаю запуска своей предвыборной кампании, она пообещала, что будет лишать французского гражданства лиц, уличенных в терроризме.

«Иностранцы с меткой fiche S (угроза государственной безопасности, — ред.) будут депортированы из Франции», — заверила она своих сторонников.

Кроме того, по ее словам, лица с двойным гражданством с такой «меткой» будут лишены своего французского гражданства, и будут вынуждены вернуться в свои страны.

Более того, согласно предвыборной программы «подруги Кремля» Ле Пен, уличенные в терроризме французы с меткой fiche S будут приговариваться к тюремному заключению, после чего их будут лишать гражданских прав.

Напомним, ранее Ле Пен заявляла, что намерена добиться выхода Франции из НАТО в случае своей победы на президентских выборах.

В то же время стало известно, что в Европе может появиться свое НАТО.