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Американский бизнесмен просит Трампа помочь забрать у Путина ценное кольцо, которое тот отобрал почти десять лет назад
Американец Роберт Крафт надеется, что президент США Дональд Трамп поможет ему вернуть кольцо победителя престижного турнира Super Bowl, которое Владимир Путин забрал у него.
Инцидент произошел еще в 2005 году. Тогда группа американских бизнесменов находилась с визитом в Санкт-Петербурге. Среди них был и Роберт Крафт, который является владельцем команды по американскому футболу New England Patriots, пишет Fox News, передает 24tv.
По его словам, он решил похвастаться кольцом, которое вручают победителям престижной серии по американскому футболу Super Bowl. Путин же взял драгоценность, сказал, что “Я мог бы убить им кого-то”, в окружении охраны положил его себе в карман и вышел из комнаты.
В Кремле же заявляют, что Крафт сам подарил Путину это кольцо, которое впоследствии российский президент передал в кремлёвский музей.
"Если этот джентльмен испытывает действительно такую невыносимую боль от потери, то президент будет готов отправить ему какое-то другое кольцо, которое сможет купить за свои деньги", – заявил пресс-секретарь Путина Песков.
Но так и не отправил.
После того, как New England Patriots 6 февраля стали пятикратными победителями Super Bowl, Роберт Крафт еще раз вспомнил о своем кольце у Путина. На этот раз он надеется на поддержку своего друга Дональда Трампа, пишет Fox News.
Фото: 24tv.ua/
Теги: США, Донбасс, Путин, кольцо, бизнесмен, трамплин
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