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Американский ведущий, назвавший Путина убийцей, пообещал поговорить на тему извинений лет через семь

07.02.2017 07:48
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Американский ведущий, назвавший Путина убийцей, пообещал поговорить на тему извинений лет через семь

Ведущий американского телеканала Fox News Билл ОʼРайли ответил на требование Кремля извиниться за свои слова о Владимире Путине. Он заметил, что готов принести извинения не раньше 2023 года. Почему он выбрал эту дату, ОʼРайли не объяснил, пишет "Медуза".

При этом ведущий впервые пояснил, что он имел в виду, когда назвал Путина убийцей в беседе с президентом США Дональдом Трампом. По словам ОʼРайли, желающие «узнать о жестокой истории» Владимира Путина могут почитать книгу «iWar» колумниста The Washington Times Билла Герца.

В книге Герц, в частности, рассказывает об обстоятельствах смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Его, как утверждает автор, убили сотрудники российской разведки.

"Я работаю над извинениями, но это займет некоторое время. Сможете проверить году эдак в 2023", – заявил О'Райли.

ОʼРайли назвал Путина убийцей в интервью с Трампом, которое показали в эфире 5 февраля. В ответ Трамп заметил, что в США тоже много убийц.
Кремль назвал слова ведущего недопустимыми и оскорбительными, потребовав от ОʼРайли извинений. Реплику Трампа в администрации президента никак не прокомментировали.

Фото: www.salon.com/

Теги: США, Донбасс, Путин, извинения, ведущий, телеканал, убийцы
 
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