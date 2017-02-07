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Американский ведущий, назвавший Путина убийцей, пообещал поговорить на тему извинений лет через семь
Ведущий американского телеканала Fox News Билл ОʼРайли ответил на требование Кремля извиниться за свои слова о Владимире Путине. Он заметил, что готов принести извинения не раньше 2023 года. Почему он выбрал эту дату, ОʼРайли не объяснил, пишет "Медуза".
При этом ведущий впервые пояснил, что он имел в виду, когда назвал Путина убийцей в беседе с президентом США Дональдом Трампом. По словам ОʼРайли, желающие «узнать о жестокой истории» Владимира Путина могут почитать книгу «iWar» колумниста The Washington Times Билла Герца.
В книге Герц, в частности, рассказывает об обстоятельствах смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Его, как утверждает автор, убили сотрудники российской разведки.
"Я работаю над извинениями, но это займет некоторое время. Сможете проверить году эдак в 2023", – заявил О'Райли.
Фото: www.salon.com/
Теги: США, Донбасс, Путин, извинения, ведущий, телеканал, убийцы
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