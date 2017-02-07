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На границу с Россией прибыли новые подразделения НАТО и военная техника
В Эстонию прибыл личный состав и тяжелая техника новой роты из США, передает segodnya.ua со ссылкой на Эстонское национальное телерадиовещание.
Пресс-секретарь 1-й пехотной бригады сказал, что тяжелая техника роты из США, в том числе танки и боевые машины пехоты, доставлена в Эстонию и в первой половине дня в понедельник на станции в Тапа прошла разгрузка техники. Личный состав подразделения прибыл в Эстонию в прошлую пятницу.
Дислоцированная в Тапа рота 173-й воздушно-десантной бригады США покинет Эстонию во второй половине февраля, на смену ей придет рота 1-го батальона 69-го броневого полка.
Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.
69-й броневой полк входит в состав боевого подразделения 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США, которое с этого года будет размещаться на восточном фланге НАТО.
Напомним, на прошедшем в июле прошлого года саммите НАТО в Варшаве страны альянса решили разместить на восточном фланге альянса четыре международных батальона размером в тысячу человек.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Россия, Донбасс, Эстония, НАТО, граница, военная техника
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