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В Росиии началась внезапная проверка Воздушно-космических сил

07.02.2017 11:27
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В Росиии началась внезапная проверка Воздушно-космических сил

В России началась внезапная проверка Воздушно-космических сил, сообщает "Интерфакс".

Решение принял Владимир Путин, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сегодня, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, для оценки готовности органов военного управления и войск, для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил", — сказал он.

 С 9:00 органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", — сказал Шойгу.

 


Фото: https://cont.ws/

Теги: Россия, Донбасс, Путин, проверка, воздушная акробатика
 
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