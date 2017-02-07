В Росиии началась внезапная проверка Воздушно-космических сил

Решение принял Владимир Путин, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сегодня, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, для оценки готовности органов военного управления и войск, для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил", — сказал он.

С 9:00 органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", — сказал Шойгу.