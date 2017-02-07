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В Росиии началась внезапная проверка Воздушно-космических сил
07.02.2017 11:27
В России началась внезапная проверка Воздушно-космических сил, сообщает "Интерфакс".
Решение принял Владимир Путин, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"Сегодня, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, для оценки готовности органов военного управления и войск, для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил", — сказал он.
"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", — сказал Шойгу.
Фото: https://cont.ws/
Теги: Россия, Донбасс, Путин, проверка, воздушная акробатика
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