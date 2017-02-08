В Казахстане предлагают ограничить продолжительность жизни

08.02.2017 20:08

В связи с временными экономическими трудностями, а также по причине ограниченных финансовых ресурсов, имеющихся в пенсионном фонде, ряд казахстанских экономистов и политологов предложили Союзу мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманскому комитету по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) проект закона, ограничивающий продолжительность жизни до 80 лет.

Согласно предлагаемого законопроекта граждане, переступившие этот возрастной порог, обязаны выплачивать специальный штраф, величина которого возрастает по мере увеличения продолжительности жизни. Кроме того рекомендуется резко увеличить налоги для этой категории людей и наложить ряд ограничений. К примеру, запретить посещать увеселительные заведения, разрешить прогулки только в ночное время, ограничить рацион питания, запретить пользоваться общественным транспортом, а после смерти подвергнуть кремации. В тоже время граждане, которые закончать жизненный путь до 80 лет, будут посмертно представлены к государственной награде, а родным и близким вручат поощрительные призы.

Авторы нового законы считают, что предлагаемые меры позволят сэкономить значительные средства пенсионного фонда и направить их на укрепление экономики страны, разработку передовых технологий, которые позволят войти в ряды самых развитых стран мира и обеспечат молодежи счастливое будущее.

В проекте предлагается привлечь к активной пропаганде средства массовой информации, которые должны объяснить людям вред долгожительства и необходимость своевременной кончины.

Руководство СМК и МКПЧ ЦА обещало внимательно изучить новый законопроект и дать собственную оценку.

Источник rezonans.kz