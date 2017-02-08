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В России вводят продуктовые карточки
В текущем году Министерство торговли и промышленности России начнет выпускать карточки с баллами, которые можно будет обменять на продукты питания. Глава министерства Денис Мантуров рассказал о том, что таким способом в РФ планирует оказать помощь малоимущим слоям населения, сообщает replyua.net.
У них появятся специальные карты, на которые будут начисляться баллы, эквивалентные денежным средствам. На эти баллы бедные жители РФ смогут приобрести в магазинах молочные продукты, мясо, овощи, рыбу и фрукты. Помимо продуктов, баллы можно будет обменять на саженцы и семена. При этом министр отметил, что речь идет не о накопительной системе – россияне, получающие такие бонусы, обязаны их потратить на продукты.
Баллы предоставляются сроком на месяц – если в течение этого времени малоимущий гражданин не отоваривается, бонусы сгорают. Новая программа оценивается в 140 миллиардов рублей – именно такая сумма пойдет на поддержку незащищенным слоям населения. Сколько баллов будут получать россияне, пока неизвестно.
Теги: Россия, карточки, продукты
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