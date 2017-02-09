- В Белом доме подтвердили - "крымские" санкции против России сохраняются11:15
- На лайнере с туристами прогремел взрыв: есть жертвы 10:57
- Британия окончательно приняла акт о начале Brexit10:38
- Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме09:52
- Порошенко ждет неприятный разговор с Меркель – экс-советник главы СБУ09:28
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Войска Беларуси приведены в высшую боевую готовность07:16
- В Чехии в два раза увеличили квоты для трудоустройства украинцев21:10
- В Казахстане предлагают ограничить продолжительность жизни 20:08
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»15:48
Британия окончательно приняла акт о начале Brexit
Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза. Законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 494 депутата, против выступили 122, передает УНИАН со ссылкой на Би-Би-Си.
В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсуждали несколько поправок, среди которых - разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit. В результате ни одна из поправок не была принята.
Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила право официально начать процесс выхода страны из ЕС. Акт о Brexit должен еще получить одобрение палаты лордов, но, как передают корреспонденты, с этим не должно возникнуть проблем. Ожидается, что он будет окончательно одобрен обеими палатами британского парламента до саммита ЕС, намеченного на начало марта.
В первом чтении законопроект о выходе из ЕС палата общин одобрила 1 февраля. Тогда в ходе обсуждения министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис напомнил депутатам, что если они не одобрят законопроект, то пойдут против воли народа.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Европейский союз, Великобритания
- Янукович в Вильнюсе: "Я три с половиной года один на один с Россией" (ВИДЕО)
- Лавров разъяснил, о чём договорились Путин и Янукович
- Европа вынесла резонансное решение по Турции
- У Порошенко рассказали о последствиях резонансного компромисса с Нидерландами
- В Донецке будут соединять политику и инновации
- Яценюк: Власть заигрывает с Таможенным союзом
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- Кого нашли среди участников блокады Донбасса07:52
- Нардеп объяснил, почему боевика «Гиви» убили не ВСУ07:45
- Идет следствие в отношении командира батальона спецназначения полиции Донецкой области 22:25
- Город-герой: Подвиги и кошмары Авдеевки21:15
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу19:45
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- «Засекреченная» реформа: когда вырастут пенсии украинцев11:38
- ЧП в оккупированном Крыму: тысячи жителей остались без света11:22
- В Белом доме подтвердили - "крымские" санкции против России сохраняются11:15
- Шварценеггер снялся в роли осетинского мстилеля (ВИДЕО)11:05
- На лайнере с туристами прогремел взрыв: есть жертвы 10:57
- Google выпустила Android-приложение для сохранения видео c YouTube10:45
- Британия окончательно приняла акт о начале Brexit10:38
- Падение ставок по депозитам: чего ожидать дальше10:22
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Лучший способ вылечиться20:46
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Под Мариуполем начался ад
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину