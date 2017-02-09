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Британия окончательно приняла акт о начале Brexit

09.02.2017 10:38
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Британия окончательно приняла акт о начале Brexit

Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза. Законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 494 депутата, против выступили 122, передает УНИАН со ссылкой на Би-Би-Си.

В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсуждали несколько поправок, среди которых - разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit. В результате ни одна из поправок не была принята.

Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила право официально начать процесс выхода страны из ЕС. Акт о Brexit должен еще получить одобрение палаты лордов, но, как передают корреспонденты, с этим не должно возникнуть проблем. Ожидается, что он будет окончательно одобрен обеими палатами британского парламента до саммита ЕС, намеченного на начало марта.

В первом чтении законопроект о выходе из ЕС палата общин одобрила 1 февраля. Тогда в ходе обсуждения министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис напомнил депутатам, что если они не одобрят законопроект, то пойдут против воли народа.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, Европейский союз, Великобритания
 
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