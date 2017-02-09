Последние новости раздела
- Момент вибуху на АЕС у Франції зняли на камеру (відео)16:01
- ЛИТВА ОБЛЕГЧИЛА ПРОЦЕДУРУ ТРУДОУСТРОЙСВА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ13:42
- В Белом доме подтвердили - "крымские" санкции против России сохраняются11:15
- На лайнере с туристами прогремел взрыв: есть жертвы 10:57
- Британия окончательно приняла акт о начале Brexit10:38
- Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме09:52
- Порошенко ждет неприятный разговор с Меркель – экс-советник главы СБУ09:28
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Войска Беларуси приведены в высшую боевую готовность07:16
- В Чехии в два раза увеличили квоты для трудоустройства украинцев21:10
Момент вибуху на АЕС у Франції зняли на камеру (відео)
09.02.2017 16:01
Очевидці опублікували відео моменту вибуху на атомній електростанції, який стався сьогодні на північному заході Франції
Відео події було опубліковано в соцмережах, передає Politeka.
Як відомо, вибух на АЕС в місті Фламанвіль стався сьогодні вранці, 9 лютого, о 10 годині ранку за місцевим часом. В результаті аварії 5 осіб отримали легкі отруєння. Про тяжкопоранених поки не повідомляється.
Подробиці події з’ясовуються.
Фото: Rinnovabili
Теги: Донбасс, Франция, взрыв
Читайте также:
- Французы считают Донецкую область инвестиционно привлекательным регионом
- Вызволить страну из кризиса смогут новые экономисты
- Как футболист сборной Франции спас известный завод по производству аккордеонов
- У Донецка может появиться французский город-партнер
- Кабмин готовится распродать госимущество
- Зарплату будет трудно удержать
- На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО14:49
- Оккупанты обстреляли Зановскую насосную станцию: 5 тыс человек остались без воды, - ЛОГА14:28
- Смерть «Гиви»: в «ДНР» заявили, что нашли заказчиков14:14
- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко13:05
- Мариуполю грозит энергетическая катастрофа12:42
- Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви12:05
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- Вихідний на 8 березня - це відлуння "совка" - В'ятрович16:12
- Момент вибуху на АЕС у Франції зняли на камеру (відео)16:01
- Кабмин нашел новый источник финансирования строительства дорог15:40
- Скандал в психбольнице Ахтырки: пациентов не лечили и держали в ледяных палатах15:25
- Порошенко домовився з Трампом про візит в США15:17
- Антимонопольщики преподнесли неприятный сюрприз «Киевэнерго»15:02
- На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО14:49
- В Лондоне открылась выставка, посвященная эволюции роботов (ВИДЕО)14:40
- Смерть Виктора Чанова: комментарий полиции14:35
- Оккупанты обстреляли Зановскую насосную станцию: 5 тыс человек остались без воды, - ЛОГА14:28
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Лучший способ вылечиться20:46
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание