Момент вибуху на АЕС у Франції зняли на камеру (відео)

09.02.2017 16:01

Очевидці опублікували відео моменту вибуху на атомній електростанції, який стався сьогодні на північному заході Франції

Відео події було опубліковано в соцмережах, передає Politeka.

Як відомо, вибух на АЕС в місті Фламанвіль стався сьогодні вранці, 9 лютого, о 10 годині ранку за місцевим часом. В результаті аварії 5 осіб отримали легкі отруєння. Про тяжкопоранених поки не повідомляється.

Подробиці події з’ясовуються.

Фото: Rinnovabili