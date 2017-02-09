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Момент вибуху на АЕС у Франції зняли на камеру (відео)

09.02.2017 16:01
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Момент вибуху на АЕС у Франції зняли на камеру (відео)

Очевидці опублікували відео моменту вибуху на атомній електростанції, який стався сьогодні на північному заході Франції

Відео події було опубліковано в соцмережах, передає Politeka.

Як відомо, вибух на АЕС в місті Фламанвіль стався сьогодні вранці, 9 лютого, о 10 годині ранку за місцевим часом. В результаті аварії 5 осіб отримали легкі отруєння. Про тяжкопоранених поки не повідомляється.

Подробиці події з’ясовуються.

Фото: Rinnovabili



Теги: Донбасс, Франция, взрыв
 
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