На лайнере с туристами прогремел взрыв: есть жертвы

09.02.2017 10:57

На круизном лайнере Emerald Princess в Новой Зеландии прогремел взрыв

Подробности сообщили пользователи Twitter, передает Politeka.

В результате трагедии, которая произошла когда лайнер находился в порту на острове Южный, погиб один человек – член команды.

Сообщается, что взорвался газовый баллон, расположенный на борту судна. Окончательную причину трагедии установят правоохранители.

Отметим, лайнер Emerald Princess, брат-близнец лайнеров Ruby Princess и Crown Princess, — один из лучших лайнеров в классе «стандарт». Он предназначен преимущественной для отдыха семьи с детьми. Судно построили в 2007 году, оно способно вместить 3 тысячи 782 пассажиров.