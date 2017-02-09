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На лайнере с туристами прогремел взрыв: есть жертвы

09.02.2017 10:57
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На лайнере с туристами прогремел взрыв: есть жертвы

На круизном лайнере Emerald Princess в Новой Зеландии прогремел взрыв

Подробности сообщили пользователи Twitter, передает Politeka.
В результате трагедии, которая произошла когда лайнер находился в порту на острове Южный, погиб один человек – член команды.
Сообщается, что взорвался газовый баллон, расположенный на борту судна. Окончательную причину трагедии установят правоохранители.

Отметим, лайнер Emerald Princess, брат-близнец лайнеров Ruby Princess и Crown Princess, — один из лучших лайнеров в классе «стандарт». Он предназначен преимущественной для отдыха семьи с детьми. Судно построили в 2007 году, оно способно вместить 3 тысячи 782 пассажиров.

 


Теги: Донбасс, взрыв, лайнер, туристы
 
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