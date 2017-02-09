Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме

09.02.2017 09:52

Американские СМИ частично обнародовали 18-страничное письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года к экс-президенту страны Бараку Обаме

Как сообщает Politeka со ссылкой на газету Miami Herald, письмо датировано январем 2015 года, но военный суд запретил передавать его, пока Обама не покинет должность президента.

Мохаммед пишет, что Вашингтон сам виноват в терактах 9/11 за свою внешнюю политику, которая «убила невинных людей по всему миру». Он заявляет, что «не мы начали против вас войну» в день терактов. По его словам, это сделали «вы сами и ваши диктаторы в нашей стране».

Мохаммед называет Обаму президентом «страны угнетения и тирании».

Он заявляет, что не боится ни смертного приговора, ни пожизненного тюремного заключения и «никогда не будет просить милости».

«Я с радостью буду один в камере молить Аллаха всю оставшуюся жизнь и каяться за все грехи. А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими друзьями, которых вы несправедливо убивали по всему миру, и увижу шейха Усаму бен Ладена», — пишет он.

Родившийся в Кувейте Мохаммед в письме также перечисляет вмешательства США за рубежом «от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы».

Адвокат Мохаммеда отмечает, что его подзащитный начал писать обращение в 2014 году, когда Израиль проводил военную операцию в секторе Газа. По его словам, именно «насилие в Газе» стало основным мотивом к написанию.