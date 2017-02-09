Трагедия произошла в семье принца Чарльза

09.02.2017 07:31

Тара Палмер-Томкинсон — крестница наследного принца Чарльза – была найдена мертвой в своей лондонской квартире

Об этом сообщает Daily Mail, передает Politeka.

Ей было всего 45 лет. В прошлом году ей диагностировали опухоль мозга (доброкачественное новообразование в гипофизе).

Полицейские, которые уже побывали в ее квартире, считают что ее смерть не вызывает подозрений. Близких родственников уже известили о трагедии.

Палмер-Томкинсон была близким другом королевской семьи и крестницей принца Чарльза. Также она снималась в кино, ее можно увидеть в лентах «Идеальный муж» и «Безумные коровы».