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Трагедия произошла в семье принца Чарльза

09.02.2017 07:31
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Трагедия произошла в семье принца Чарльза

Тара Палмер-Томкинсон — крестница наследного принца Чарльза – была найдена мертвой в своей лондонской квартире

Об этом сообщает Daily Mail, передает Politeka.

Ей было всего 45 лет. В прошлом году ей диагностировали опухоль мозга (доброкачественное новообразование в гипофизе).
Полицейские, которые уже побывали в ее квартире, считают что ее смерть не вызывает подозрений. Близких родственников уже известили о трагедии.
Палмер-Томкинсон была близким другом королевской семьи и крестницей принца Чарльза. Также она снималась в кино, ее можно увидеть в лентах «Идеальный муж» и «Безумные коровы».



Теги: Донбасс, Великобритания, трагедия, принц Чарльз
 
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