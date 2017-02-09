Трамп и НАТО: озвучена дата саммита Альянса

09.02.2017 17:35

Встреча лидеров стран-участниц НАТО состоится 25 мая в Брюсселе (Бельгия)

Об этом, как пишет Politeka, сообщил на своей странице в Twitter глава бельгийского правительства Шарль Мишель.

«Буду рад приветствовать своих коллег на следующем саммите НАТО в Брюсселе 25 мая», — написал он

Также премьер Бельгии отметил, что в этот день состоится открытие новой штаб-квартиры Североатлантического альянса.

Напомним, ранее новый лидер США Дональд Трамп заявлял, что в структуре и деятельности Североатлантического альянса назрел ряд проблем, а сама организация давно уже «устарела».

Однако позже, во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Трамп кардинально поменял свою точку зрения и заверил генсека, что намерен «тесно сотрудничать» с партнерами с целью устранения всех вызовов, «с которыми сталкивается НАТО».