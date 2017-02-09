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Трамп выступил с жесткой критикой в адрес Маккейна
Президент США Дональд Трамп обвинил сенатора Джона Маккейна в том, что из-за таких как он, США погрязли в конфликтах по всему миру
Как сообщает Politeka, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.
«Сенатору Маккейну не стоит говорить об успехе или провале миссии в СМИ. Это только приободряет врага. Он проигрывает так долго, что не знает больше как выигрывать, просто посмотрите на беспорядок, в котором оказалась наша страна — мы погрязли в конфликтах по всему миру», — написал Трамп.
Напомним, сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа разрешить поставки Украине летального оружия.
Кроме того американский сенатор обвинил боевиков на Донбассе в эскалации конфликта и потребовал от президента США усилить санкции против России.
Теги: США, Донбасс, критика
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