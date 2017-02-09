Войска Беларуси приведены в высшую боевую готовность

09.02.2017 07:16

В ряды вооруженных сил Беларуси 6-7 февраля были призваны 1500 военнообязанных

Об этом Politeka сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси.

«соединения и воинские части Вооруженных Сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности, продолжается поставка мобилизационных ресурсов. В течение 6–7 февраля призвано из запаса около 1500 военнообязанных. 9 февраля части из них предстоит принять Военную присягу», — говорится в сообщении.

Кроме того, во вторник в высшую степень боевой готовности приказали привести понтонно-мостовой батальон 188-й инженерной бригады. По планам, батальон направится к реке Свислочь для создания переправа, которая будет использована в рамках учений на полигоне Осиповичский.

В среду аналогичное распоряжение получили истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО.

«Объективно при проведении мероприятий особенности накладывают и погодные условия, в которых предстоит выполнять задачи. Особое внимание руководством проверки обращается на исключение случаев переохлаждения личного состава и обеспечение проверяемых войск зимним топливом», — отметили в пресс-службе.

Отметим, что сегодня же армянский филиал российского издания Sputnik проинформировал о предложении депутатов парламента Армении исключить Беларусь из Организации Договора о коллективной безопасности.

С таким призывом выступили в «Республиканской партии Армении», реагируя на выдачу Минском Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина, а не Армении или России. Лапшин обвиняется среди прочего в незаконном посещении Нагорного Карабаха.