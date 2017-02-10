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Американские военные сделали фото в 100 метрах от российской границы

10.02.2017 21:30
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Американские военные сделали фото в 100 метрах от российской границы

Контингент американских военных, прибывший в Эстонию в январе, уже начал готовиться к запланированным на 2017 год учениям и прошел подготовительный курс на одном из полигонов города Нарвы, расположенного на границе с Ленинградской областью РФ.

В Нарве американские военные не только принимали участие в подготовке к грядущим учениям с союзниками НАТО в Восточной Европе, но и делали довольно провокационные фото.

На одном из появившихся в Сети фото группа американских военных с национальным флагом в руках сфотографировалась на берегу реки Нарвы так, чтобы за их спиной находилась российская территория.

Военнослужащие сфотографировалась с флагом на фоне Иваногородского замка, расположенного на противоположном берегу Нарвы в одноименном городе Ленинградской области.

Эстония стала одной из стран, куда в начале января прибыла группа американских военных и несколько десятков единиц бронетехники в рамках помощи НАТО странам Восточной Европы в противодействии российской агрессии, пишет сайт rusdialog.ru.


Фото: https://www.rusdialog.ru

Теги: Россия, США, Донбасс, Эстония, НАТО, граница, военные, фото
 
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