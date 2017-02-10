"Без меня у вас не встанет даже солнце" - Ефремов снова "прошелся" по Путину (ВИДЕО)

10.02.2017 09:14

Российский артист Михаил Ефремов прочел новую миниатюру "Путин капут". Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В стихах он высмеял общение Владимира Путина с кандидатами на пост президента России, в том числе обыграл заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова об отказе от дебатов, а также общение с народом.

Я говорю им: "Вашу мать!

Вы видно перебрали?

Да как вы можете менять

меня на переправе?"

Я говорю: "На вас креста нет!

Вы рехнулись к февралю!

Без меня у вас не встанет

Даже солнце!", - говорю.