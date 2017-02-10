- В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег (ВИДЕО)09:57
- Трамп отлично информирован о ситуации на Донбассе - Климкин09:44
- "Без меня у вас не встанет даже солнце" - Ефремов снова "прошелся" по Путину (ВИДЕО)09:14
- Берлін перепросили за «художника»-нардепа Ради20:30
- Трамп выступил с жесткой критикой в адрес Маккейна19:02
- Трамп и НАТО: озвучена дата саммита Альянса17:35
- Москва готовится к «продуктовому» удару по Минску16:54
- В Бундестаге раскритиковали посла в Украине за Донбасс16:43
- Момент вибуху на АЕС у Франції зняли на камеру (відео)16:01
- ЛИТВА ОБЛЕГЧИЛА ПРОЦЕДУРУ ТРУДОУСТРОЙСВА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ13:42
В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег (ВИДЕО)
Более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на Radio New Zealand.
Большая часть животных погибла, однако волонтерам, участвующим в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов. Спасенные китообразные продолжают оставаться в бухте, а спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море.
Отмечается, что речь идет об одном из самых массовых инцидентов, связанных с гибелью китов или дельфинов в Новой Зеландии.
Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.
Фото: https://www.caravan.kz/
Теги: Донбасс, Новая Зеландия, дельфин, берег
- Виктор Янукович потерял вторую маму
- Подкопаева ушла к Тимошенко
- Губернатор Донетчины готов оставить Партию регионов
- Свобода слова или тюрьма? Союз журналистов выступил с заявлением
- Настречу просьбам донбассовцев: создан Штаб по стабилизации политической ситуации
- Депутаты устроили "массовый побег" из Партии регионов (ФОТО)
- Вопрос введения военного положения постоянно обсуждается - Климкин10:21
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков10:13
- Блокпосты Донбасса - утренний мониторинг от Госпогранслужбы10:09
- Трамп отлично информирован о ситуации на Донбассе - Климкин09:44
- Мама погибшего на Донбассе воина ВСУ выиграла суд против России 09:30
- "Власти ДНР" пугают население Дебальцево, Горловки и Докучаевска обстрелами ВСУ09:07
- Блокада Донбасса: "Укрзализныця" уже получила более 40 млн. грн. убытков08:52
- Сегодня в Донецке будет ограничено движение транспорта08:29
- "Поездка на оперу и балет" - "власти ДНР" сгоняют бюджетников на похороны боевика Гиви08:14
- Блокада Донбасса - это отказ от циничного обогащения на трагедии - российский политик08:09
- Вопрос введения военного положения постоянно обсуждается - Климкин10:21
- "Если ВСУ нанесут удар всей мощью, то "армии ЛДНР" сомнут в течение суток - двух" - Стрелков10:13
- Блокпосты Донбасса - утренний мониторинг от Госпогранслужбы10:09
- В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег (ВИДЕО)09:57
- Открылся 67-й кинофестиваль Берлинале09:52
- Трамп отлично информирован о ситуации на Донбассе - Климкин09:44
- Мама погибшего на Донбассе воина ВСУ выиграла суд против России 09:30
- "Без меня у вас не встанет даже солнце" - Ефремов снова "прошелся" по Путину (ВИДЕО)09:14
- "Власти ДНР" пугают население Дебальцево, Горловки и Докучаевска обстрелами ВСУ09:07
- Брюссель провел "бессветную" ночь09:00
- "Какие там бандеровцы" - раненый житель Авдеевки поблагодарил врачей за спасение07:30
- Волосся розкаже про характер22:03
- Як жити з маминим синочком?19:15
- Герпес на губах: все, что вам необходимо знать об этом18:48
- 11 самых распространенных заблуждений о здоровье18:18
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- Боевики анонсировали обстрел Мариуполя, предупреждая, что жертв среди мирного населения будет очень много