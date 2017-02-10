Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег (ВИДЕО)

10.02.2017 09:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег (ВИДЕО)

Более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на Radio New Zealand.

Большая часть животных погибла, однако волонтерам, участвующим в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов. Спасенные китообразные продолжают оставаться в бухте, а спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море. 

Отмечается, что речь идет об одном из самых массовых инцидентов, связанных с гибелью китов или дельфинов в Новой Зеландии.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.


Фото: https://www.caravan.kz/

Теги: Донбасс, Новая Зеландия, дельфин, берег
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх