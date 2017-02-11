Беларусь аннулировала запрет на въезд в страну для украинского поэта Сергея Жадана

11.02.2017 20:53

Украинский писатель Сергей Жадан остается в Беларуси. Власти аннулировали запрет на въезд в страну, решение было принято в течение нескольких часов, - сообщает сайт Naviny.by со ссылкой на «Радыё Свабода».

«То, что вопрос позитивно решился, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет, - заявил украинский писатель. - Очень рассчитываю, что это не тенденция, а случай».

Напомним, что утром 11 февраля стало известно, что Сергею Жадану поставили штамп в паспорт о запрете на въезд в Беларусь на неопределенный срок. По его словам, в номер отеля в Минске около двух часов ночи к нему ворвался милицейский патруль. Ничего не объясняя, милиционеры доставили писателя в отделение, потом повезли в Ленинский РУВД.

«В Ленинском снова пробивали по базе, наконец, объяснили - оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию Российской Федерации с формулировкой «за причастность к террористической деятельности». А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларуси с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно», - написал в соцсетях Сергей Жадан.

Эта новость стала международным скандалом. Посла Беларуси в Украине вызвали в Министерство иностранных дел. Глава украинского МИД позвонил Владимиру Макею. Украина в знак солидарности с Жаданом закрыла свой стенд на Международной книжной выставке в Минске.

В течение дня Жадан планировал покинуть Беларусь, но с ним встретился представитель МИД, забрал его паспорт и пообещал, что документ вскоре вернут с отменой запрета на въезд, - говорится в сообщении.