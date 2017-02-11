Евросоюз и США сохранят санкции против России до выполнения "Минска"

11.02.2017 09:52

В интервью The Wall Street Journal председатель европейской дипломатии Федерика Могерини сделала заявление о том, что Администрация Дональда Трампа и чиновники ЕС сохранят санкции против РФ до выполнения Минских соглашений, сообщает 112.ua.

Заявление было сделано по итогам встречи с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и высокопоставленными чиновниками АП.

«Мы договорились, что минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, и о том, что санкции увязаны с полной реализацией этих соглашений», — сообщила Могерини.