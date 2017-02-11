Минимальные зарплаты или на какие деньги живут в Евросоюзе

11.02.2017 22:37

В Европейском союзе показали минимальные зарплаты в разных странах. Об этом сообщает "Укринформ".

"В январе 2017 года в странах на востоке ЕС минимальный размер зарплат был ниже €500 (или 15 тыс грн по курсу 30 грн за 1 евро): Болгария (€235 или 7 050 грн), Румыния (€275 или 8 250 грн), Латвия и Литва (€380 или 11 400 грн), Чехия (€407 или 12 210 грн), Венгрия (€412 или 12 360 грн), Хорватия (€433 или 12 990 грн), Словакия (€435 или 13 050 грн), Польша (€453 или 13 590 грн) и Эстония (€470 или 14 100 грн)", - сообщил Евростат.

В пяти странах, на юге ЕС, уровень зарплат составил от €500 до 1 тысячи евро.

Это, в частности, Португалия (€650 или 19 500 грн), Греция (€684 или 20 520 грн), Мальта (€736 или 22 080 грн), Словения (€805 или 24 150 грн) и Испания (€826 или 24 780 грн).

В странах, которые расположены на западе и юге ЕС, минимальные зарплаты выше 1 тысячи евро.

Это касается Великобритании (€1 397 или 41 910 грн), Франции (€1 480 или 44 400 грн), Германии (€1 498 или 44 940 грн), Бельгии (€1 532 или 45 960 грн), Нидерландов (€1 532 или 45 960 грн), Ирландии (€1 552 или 46 560 грн) и Люксембурга (€1 999 или 59 970 грн).

Напомним, что с 2017 года в Украине "минималка" составляет 3200 грн (приблизительно 110 евро).