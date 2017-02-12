Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Американский дрон дезертировал в горах

12.02.2017 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Американский дрон дезертировал в горах

В ходе тренировочных миссий на юге Аризоны американская армия потеряла военный беспилотник. Во время маневров с дроном RQ-7Bv2 Shadow неожиданно пропала связь, сообщает Military.com.

А сам беспилотник, вильнув хвостом, неожиданно пересек границу базы Форт Уачука и улетел в неизвестном направлении. Попытки установить контакт или отследить маршрут "дезертира" оказались безуспешны.

Лишь спустя девять дней, аппарат обнаружили туристы в горах Колорадо. Несмотря на то, что дальность полета дрона составляет всего 109 километров, самоотверженный беспилотник преодолел расстояние в 970 километров, пока не запутался в кроне деревьев.

Примечательно, что за время великого путешествия дрона, ни военная, ни гражданская диспетчерские службы не смогли зафиксировать местоположения хитреца.

Это не первый случай дезертирства техники в армии США. В 2015 году в рамках испытаний аэростата JLENS в Мэриленде, аппарат отсоединился от креплений и попытался сбежать вместе со стальным тросом. По пути аэростат устраивал "диверсии" - обрывал линии электропередач, обесточивая сотни домов.

Источник from-ua.com



Теги: США, Донбасс, армия, дезертир, дрон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх