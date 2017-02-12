Американский дрон дезертировал в горах

12.02.2017 11:10

В ходе тренировочных миссий на юге Аризоны американская армия потеряла военный беспилотник. Во время маневров с дроном RQ-7Bv2 Shadow неожиданно пропала связь, сообщает Military.com.

А сам беспилотник, вильнув хвостом, неожиданно пересек границу базы Форт Уачука и улетел в неизвестном направлении. Попытки установить контакт или отследить маршрут "дезертира" оказались безуспешны.

Лишь спустя девять дней, аппарат обнаружили туристы в горах Колорадо. Несмотря на то, что дальность полета дрона составляет всего 109 километров, самоотверженный беспилотник преодолел расстояние в 970 километров, пока не запутался в кроне деревьев.

Примечательно, что за время великого путешествия дрона, ни военная, ни гражданская диспетчерские службы не смогли зафиксировать местоположения хитреца.

Это не первый случай дезертирства техники в армии США. В 2015 году в рамках испытаний аэростата JLENS в Мэриленде, аппарат отсоединился от креплений и попытался сбежать вместе со стальным тросом. По пути аэростат устраивал "диверсии" - обрывал линии электропередач, обесточивая сотни домов.

Источник from-ua.com