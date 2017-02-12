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Американский дрон дезертировал в горах
В ходе тренировочных миссий на юге Аризоны американская армия потеряла военный беспилотник. Во время маневров с дроном RQ-7Bv2 Shadow неожиданно пропала связь, сообщает Military.com.
А сам беспилотник, вильнув хвостом, неожиданно пересек границу базы Форт Уачука и улетел в неизвестном направлении. Попытки установить контакт или отследить маршрут "дезертира" оказались безуспешны.
Лишь спустя девять дней, аппарат обнаружили туристы в горах Колорадо. Несмотря на то, что дальность полета дрона составляет всего 109 километров, самоотверженный беспилотник преодолел расстояние в 970 километров, пока не запутался в кроне деревьев.
Примечательно, что за время великого путешествия дрона, ни военная, ни гражданская диспетчерские службы не смогли зафиксировать местоположения хитреца.
Это не первый случай дезертирства техники в армии США. В 2015 году в рамках испытаний аэростата JLENS в Мэриленде, аппарат отсоединился от креплений и попытался сбежать вместе со стальным тросом. По пути аэростат устраивал "диверсии" - обрывал линии электропередач, обесточивая сотни домов.
Источник from-ua.com
Теги: США, Донбасс, армия, дезертир, дрон
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