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Германия впервые выдала международный ордер на арест боевика ИГ
Ордер выдан из-за преследования в Ираке езидов в ФРГ. Федеральная прокуратура Германии впервые выдала международный ордер на арест одного из членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ), обвиняемого в военных преступлениях и геноциде. Об этом в воскресенье, 12 февраля, пишет газета Welt am Sonntag.
По информации издания, Федеральному ведомству по уголовным делам удалось, опросив многих жертв, идентифицировать высокопоставленного боевика ИГ, который, как предполагается, несет большую долю ответственности за порабощение тысяч женщин-езидок на севере Ирака. Газета указывает, что ордер на его арест был выдан еще в декабре 2016 года.
В 2014 году джихадисты "Исламского государства" похитили и забрали в рабство тысячи езидских женщин и девочек в горном регионе Синджар в Ираке. Занимающаяся расследованием этих преступлений комиссия ООН расценивает нападения ИГ на езидов как геноцид, поскольку исламисты систематически уничтожают эту религиозную группу.
В 2016 году более 29 тысяч езидов получили в ФРГ статус беженца. По данным Центрального совета езидов в Германии, начиная с августа 2014 года в страну прибыли около 50 тысяч представителей этой этноконфессиональной группы.
Источник korrespondent.net
Теги: Донбасс, Германия, джихад, беженцы
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