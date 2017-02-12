Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Президентом Германии избран бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер

12.02.2017 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Президентом Германии избран бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер

Новым президентом Германии в воскресенье, 12 февраля, избранный 61-летний экс-министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер, - сообщает УНИАН со ссылкой на "Немецкую волну". 

За его кандидатуру в первом туре голосования отдали свои голоса 931 делегат Федерального собрания. 

Социал-демократ Штайнмайер был кандидатом в президенты от партий, входящих в правящую коалицию: Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). 

Политическая карьера Штайнмайера началась в команде Герхарда Шредера. Штайнмайер руководил бюро Шредера, когда тот еще занимал пост премьер-министра федеральной земли Нижняя Саксония. После того как СДПГ в 1998 году получила возможность сформировать федеральное правительство, Шредер стал канцлером, а Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где был назначен статс-секретарем правительства. В 2005 году Штайнмайер стал министром иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ, который впервые возглавила Ангела Меркель. В 2007 году он также занял пост вице-канцлера. А в 2009 году Штайнмайера выдвинули кандидатом от СДПГ на пост федерального канцлера, однако на тех выборах в Бундестаг социал-демократы потерпели сокрушительное поражение. В 2013 году после очередных выборов в Бундестаг и повторного формирования "широкой коалиции" - альянса консервативного блока ХДС/ХСС с СДПГ - Штайнмайер вновь возглавил министерство иностранных дел. Штайнмайер родился 5 января 1956 в Детмольде, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Новоизбранный президент Германии - выходец из рабочей семьи. Он женат судьей по административным делам Эльке Бюденбендер, у пары есть взрослая дочь. 

Источник ostro.org



Теги: Донбасс, президент, выборы, Германия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх