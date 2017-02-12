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Президентом Германии избран бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер
Новым президентом Германии в воскресенье, 12 февраля, избранный 61-летний экс-министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер, - сообщает УНИАН со ссылкой на "Немецкую волну".
За его кандидатуру в первом туре голосования отдали свои голоса 931 делегат Федерального собрания.
Социал-демократ Штайнмайер был кандидатом в президенты от партий, входящих в правящую коалицию: Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).
Политическая карьера Штайнмайера началась в команде Герхарда Шредера. Штайнмайер руководил бюро Шредера, когда тот еще занимал пост премьер-министра федеральной земли Нижняя Саксония. После того как СДПГ в 1998 году получила возможность сформировать федеральное правительство, Шредер стал канцлером, а Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где был назначен статс-секретарем правительства. В 2005 году Штайнмайер стал министром иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ, который впервые возглавила Ангела Меркель. В 2007 году он также занял пост вице-канцлера. А в 2009 году Штайнмайера выдвинули кандидатом от СДПГ на пост федерального канцлера, однако на тех выборах в Бундестаг социал-демократы потерпели сокрушительное поражение. В 2013 году после очередных выборов в Бундестаг и повторного формирования "широкой коалиции" - альянса консервативного блока ХДС/ХСС с СДПГ - Штайнмайер вновь возглавил министерство иностранных дел. Штайнмайер родился 5 января 1956 в Детмольде, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Новоизбранный президент Германии - выходец из рабочей семьи. Он женат судьей по административным делам Эльке Бюденбендер, у пары есть взрослая дочь.
Источник ostro.org
Теги: Донбасс, президент, выборы, Германия
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