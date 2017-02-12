Путин может сымитировать свою смерть

12.02.2017 19:00

Президент России Путин инсценирует свою смерть в случае невозможности по тем или иным причинам оставаться на своем нынешнем посту. Для этого он может использовать своего двойника. Такое мнение выразил российский политолог Станислав Белковский в интервью радиостанции Эхо Москвы.

“То, что Путин отождествил себя с Россией, это очень хорошо. Может быть, эта мысль покажется кому-то парадоксальной, но это хорошо тем, что пусть Путин и равен России, а Россия равна Путину, но это значит, что когда Владимир Владимирович куда-нибудь исчезнет… Он инсценирует собственную смерть… Этому, кстати, посвящен мой сценарий “Таинственная смерть”, – заявил политолог.

По его словам, с исчезновением Путина, который “который взял на себя все исторические грехи и проблемы России”, исчезнет и нынешняя политическая система РФ, а тогда возникнут предпосылки для создания совершенно новой демократической государственности на этой почве.

“Персонификация власти в лице Владимира Владимировича создает предпосылки для того, чтобы когда Владимир Владимирович захочет добровольно или принудительно уйти от власти, политическая система России кардинально изменилась”, – указал Белковский.

Источник from-ua.com