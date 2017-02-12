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В ЕС будут штрафовать страны, отказавшиеся размещать беженцев
В ЕС будут штрафовать страны, отказавшиеся размещать беженцев. Об этом сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Украинскую правду.
Так, Евросоюз предупредил, что в следующем месяце будет рассматривать наказание для государств-членов, если они не будут принимать по квотам просителей убежища, которые оказались в Греции и Италии.
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс раскритиковал ЕС за то, что из Греции и Италии до сих пор переселили лишь 12 тысяч сирийских и других беженцев, тогда как планировалось расселить 160 тысяч человек.
Он сказал, что Брюссель все еще надеется убедить несговорчивые страны, но будет рассматривать санкции, если не будет прогресса в этом вопросе до следующего отчета Еврокомиссии в марте. “Это подходящий момент, чтобы рассмотреть другие варианты, если они необходимы. Комиссия может начать процедуры при нарушении правил, и мы, безусловно, рассмотрим этот вариант”, – сказал он.
Напомним, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что их страна за два года из Украины приняла 170 тысяч беженцев.
Теги: Донбасс, штраф, Евросоюз, беженцы
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