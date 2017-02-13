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ДТП в Китае: грузовик протаранил толпу возле школы
Грузовик, груженный черепицей, врезался в толпу людей возле школы в китайской провинции Аньхой, один ребенок погиб, более 10 человек получили ранения, пишет в понедельник газета "Жэньминь жибао".
РИА Новости передают, что инцидент произошел возле одной из школ в уезде Луцзян городского округа Хэфэй. Грузовик въехал в толпу пешеходов, а также сбил большое число электроскутеров.
В результате случившегося погибла восьмилетняя девочка, четыре человека получили достаточно серьезные травмы, еще более 10 человек отделались более легкими ранениями. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Водитель грузовика был задержан полицией. По его словам, у транспортного средства отказали тормоза. Ведется расследование случившегося, устанавливаются точные причины ДТП.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Китай, ДТП
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