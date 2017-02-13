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Калифорнии угрожает страшный удар: идет эвакуация

13.02.2017 09:22
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Калифорнии угрожает страшный удар: идет эвакуация

Самая высокая плотина в США оказалась в аварийном состоянии, началась эвакуация населения

Как пишет Politeka со ссылкой на сообщение RT на странице в Twitter, о ЧП объявлено в городе Оровилл штат Калифорния.

Местные власти не отрицают, что оровиллская дамба представляет серьезную угрозу для людей и она продолжает «развиваться».

«Сбой в дополнительном гидросливе может привести к неконтролируемому выбросу воды из озера Оровилл», — сказано в официальном заявлении властей.

Как известно, плотина под Оровиллом является самой высокой в США. С 11 февраля вода из озера начала переливаться через дополнительный гидрослив дамбы, где образовалась огромная 200-футовая дыра.

Предварительно известно, что часть бетонного покрытия на верхней платформе плотины просто обвалилась, однако о причинах обвала пока ничего не сообщается. Есть версия, что это произошло из-за проливных дождей. Во всяком случае, непрерывные потоки воды продолжают размывать дыру, чего не наблюдалось за последние 50 лет.

В результате происшествия в городе Оровилле объявлена эвакуация. Всего в этой местности проживает около 160 тысяч человек.

Для предотвращения масштабной трагедии было принято решение закидать образовавшуюся в дамбе брешь камнями с помощью сил авиации.



Теги: Донбасс, Калифорния, эвакуация
 
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