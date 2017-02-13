Киберполиция заблокировала игру созданную в РФ для доведения детей до самоубийства

13.02.2017 21:35

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заблокировал доступ к интернет-ресурсу российской игры, которая приводит к самоубийству подростков. Родителей просят оставаться бдительными.

Об этом корреспонденту Укринформа по телефону сообщили в Секторе коммуникации ГУ Национальной полиции (ГУНП) в Ивано-Франковской области.

«Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заблокировал доступ к интернет-ресурсу российской игры, которая приводит к самоубийству подростков. Теперь на этом ресурсе невозможно ни играть, ни регистрироваться. Впрочем, родителям школьников стоит оставаться бдительными относительно общения своих детей в сети», - сообщили в Секторе коммуникации ГУНП в области.

По их информации, в Ивано-Франковской области известно о 7 подростках, которые стали участниками этой игры. Одна из них, 13-летняя школьница попала в больницу.

Игра берет начало в России. Она привлекает участников сети к выполнению указаний кураторов, которые развивают склонность подростков к самоубийству, потому что их выполнение предполагает причинение боли или увечья самому себе. Фанаты игры часто называют себя в сети «китами». В России известно про 130 случаев самоубийства детей, которые зарегистрировались в игре.

Источник: sprotyv.info