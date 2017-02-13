Лавина накрыла туристов популярного курорта в Альпах, есть погибшие

13.02.2017 15:12

На популярном горнолыжном курорте Тинь во французских Альпах сошла лавина

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает Politeka со ссылкой на телеканал BFMTV.

Отмечается, что лавина накрыла девять человек. При этом, минимум четверо из них погибли.

Сообщение об инциденте на высоте 2,1 тысячи метров поступило спасателям около 11:00 местного времени (14:00 по Киеву). Спустя чуть более часа в зоне внетрассового катания удалось обнаружить двоих выживших и четырех погибших горнолыжников.

На месте происшествия работают спасатели.