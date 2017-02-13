Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Лавина накрыла туристов популярного курорта в Альпах, есть погибшие

13.02.2017 15:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лавина накрыла туристов популярного курорта в Альпах, есть погибшие

На популярном горнолыжном курорте Тинь во французских Альпах сошла лавина

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает Politeka со ссылкой на телеканал BFMTV.

Отмечается, что лавина накрыла девять человек. При этом, минимум четверо из них погибли.

Сообщение об инциденте на высоте 2,1 тысячи метров поступило спасателям около 11:00 местного времени (14:00 по Киеву). Спустя чуть более часа в зоне внетрассового катания удалось обнаружить двоих выживших и четырех погибших горнолыжников.

На месте происшествия работают спасатели.



Теги: Донбасс, турист, погибший, лавина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх