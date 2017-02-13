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«Любить» по-русски: Российские артиллеристы обстреливают оккупированные РФ села, - ИС

13.02.2017 15:55
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«Любить» по-русски: Российские артиллеристы обстреливают оккупированные РФ села, - ИС

По оперативным данным группы ИС, не смотря на задекларированное российским командованием «2 АК ЛНР» решение о прекращении с 9 февраля с.г. огня, противник продолжал наносить артиллерийские удары, как по позициям Вооруженных Сил Украины, так и по гражданским объектам.

В районе населенных пунктов Новоолександровкавка, Троицкое, Луганское, Зайцево, Верхнеторецкое и Водяное всего было зафиксировано около 200 обстрелов (порядка 2,5 тыс. мин и снарядов).

Одновременно противник продолжает вооруженные провокации: пытаясь запугать местное население на оккупированных территориях и сформировать у него образ врага в лице ВС Украины. С этой целью артиллерийскими подразделениями 4-й (Алчевск) и 7-й (Брянка) «отдельных мотострелковых бригад» российско-террористических войск, а также «отдельной артиллерийской бригады 2-го АК ЛНР» (Хрустальный) наносились удары по населенным пунктам на временно оккупированных территориях: Ирмино, Первомайск, Желтое, Славяносербск и Суходол.

Обстрелы населенных пунктов на территории, контролируемой самими оккупантами, осуществлялись во время проведения учений артиллерийских подразделений.

Ранее группа ИС сообщала, что вчера днем Красногоровку «отработал» российский «Град» и танки.

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Россия, Донбасс, село, обстрел
 
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