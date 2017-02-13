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Новый президент Германии рассказал, как будет работать с Путиным и Трампом
Новоизбранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о намерении искать диалог с властями Российской Федерации и США. Соответствующее заявление прозвучало в эфире немецкого телеканала ZDF, пишет Обозреватель со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам Штайнмайера, сейчас формируется новый порядок международных отношений, развиваются новые отношения между Москвой и Вашингтоном, ход которых сейчас сложно предсказать
На вопрос о том, намерен ли он, в отличие от своего предшественника Йоахима Гаука осуществить визит в Россию, Штайнмайер ответа не дал, но сказал, что нельзя отказываться от диалога "даже со сложными партнерами". Он также добавил, что вмешательство во внешнюю политику не является его задачей.
Если в прошлом "сложные партнеры по переговорам" Германии были преимущественно на Востоке, то сейчас существуют трудности и в трансатлантических отношениях, считает Штайнмайер. В частности, сложных переговоров он ожидает с новым главой Белого дома Дональдом Трампом.
В то же время новоизбранный президент Германии добавил, что, по его мнению, концепция внешней политики нового американского правительства еще не понятна.
Штайнмайер также сообщил, что совершит свой первый визит на президентском посту во Францию.
Источник: from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Путин, Германия
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