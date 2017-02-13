Первая крупная провокация КНДР в 2017 году: США и ЕС отреагировали по-разному

13.02.2017 10:01

Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты Pukguksong-2, назвав его успешным. Об этом пишет Гордон со ссылкой на Reuters.

Как сообщило государственное информагентство Северной Кореи KCNA, во время запуска "нового типа стратегического вооружения, способного переносить ядерную боеголовку" присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая, пролетев 500 км, упала в Японское море. Запуск стал первым испытанием в КНДР с тех пор, как президентом США стал Трамп, и первой крупной провокацией страны в 2017 году.

Стратегическое командование США заявило, что запущенная Северной Кореей ракета была оценена как баллистическая ракета средней дальности и не представляет угрозы для Северной Америки.

В Евросоюзе отметили, что повторяющееся пренебрежение КНДР международными обязательствами является провокационным и неприемлемым.

Источник: from-ua.com