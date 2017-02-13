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Под угрозой ракетного удара здание Афинского суда, сотрудники и посетители эвакуированы

13.02.2017 17:03
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Под угрозой ракетного удара здание Афинского суда, сотрудники и посетители эвакуированы

Полиция эвакуировала посетителей и сотрудников Афинского суда на улице Эвелпидон из-за угрозы ракетного удара, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт газету "Этнос".

Неизвестный позвонил в редакцию газеты около 2 часов дня (15.00 мск), представился членом анархистской террористической группировки "Секта революционеров" и заявил, что вскоре по зданию суда будет выпущена ракета.

По его словам, ракету выпустят по 11-му корпусу.

"Территория эвакуируется, в полиции объявлена тревога", — сообщает издание.

Ранее террористы в Греции несколько раз использовали ракеты против ряда объектов, в том числе они обстреливали посольство США.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, война, Афины, эвакуация
 
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