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Под угрозой ракетного удара здание Афинского суда, сотрудники и посетители эвакуированы
13.02.2017 17:03
Полиция эвакуировала посетителей и сотрудников Афинского суда на улице Эвелпидон из-за угрозы ракетного удара, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт газету "Этнос".
Неизвестный позвонил в редакцию газеты около 2 часов дня (15.00 мск), представился членом анархистской террористической группировки "Секта революционеров" и заявил, что вскоре по зданию суда будет выпущена ракета.
По его словам, ракету выпустят по 11-му корпусу.
"Территория эвакуируется, в полиции объявлена тревога", — сообщает издание.
Ранее террористы в Греции несколько раз использовали ракеты против ряда объектов, в том числе они обстреливали посольство США.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, война, Афины, эвакуация
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