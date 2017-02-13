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Политолог: в 2017-ом году станет понятно – примем ли мы от России «троянского коня» или нет
Минские договоренности – это «джентльменское соглашение», потому что они не прошли полной процедуры ратификации в Украине. Единственное решение уважаемой международной структуры, которая поддержала Минские договоренности – резолюция Совбез ООН 17 февраля 2015 года. Однако до сих пор ведутся дискуссии, насколько обязывающими есть эти договоренности. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал политолог Михаил Бесараб.
По его словам, в Украине были надежды, что президентом США станет Хилари Клинтон, и она сдвинет эту застывшую комбинацию переговоров с мертвой точки, но надежды не оправдались, ситуация для Украины стала хуже. «Минские соглашения имеют сомнительный статус и не работают, но альтернативы не существует, вряд ли ее следует ожидать от администрации Дональда Трампа. Определенную активность начала проявлять Великобритания, которая, видимо, хочет заявить о своей особой роли в глобальном масштабе, но ей одной не хватит веса, чтобы вмешаться в этот процесс и прийти к конструктивному решению», – отметил Бесараб.
По его словам, наибольшим вызовом для Украины в 2017 году будет вопрос воплощение или невоплощение Минских соглашений, то есть то, как избежать буквального исполнения того, что прописано в договоренностях. В документе четко прописано, что мы сначала должны дать возможность провести на оккупированных территориях выборы в органы местного самоуправления – фактически дать возможность легитимизировать «ДНР» и «ЛНР». Лишь после проведения выборов Украина получит возможность начать процесс восстановления контроля над государственной границей. «Дальше там есть адский пункт 11 и примечание к нему – перечень условий, которые Россия требует для «ДНР» и «ЛНР»: и народная милиция, которая не будет подконтрольна МВД Украины, участие органов местного самоуправления в назначении судей, прокуроров, право на особые отношения этого региона с Россией и так далее. Украина должна требовать приведения этих договоренностей в соответствие со стандартами международного права, украинской Конституции и украинского законодательства», – считает политолог.
Михаил Бессраб добавил, что уже не вызывает сомнений, что Россия осуществляла вторжение на территорию Донецкой и Луганской областей не для того, чтобы присоединить эти территории к РФ. Замысел России в отношении этих территорий заключается в том, чтобы запустить во внутриполитическую систему Украины «троянского коня».
Источник: replyua.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Минские договоренности
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