Разрушение крупнейшей дамбы в США: появились кадры с места катастрофы (ВИДЕО)

13.02.2017 20:51

Появилась прямая онлайн-трансляция с места аварии на крупнейшей в США плотине вблизи города Оровилл в штате Калифорния.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале zn vids, передает Обозреватель.

Также KCRA News представил ролик с места катастрофы, который был снят дроном с высоты птичьего полета.

Как передает RT, в штате объявлен режим чрезвычайного происшествия. Из района затопления спасатели эвакуировали более 120 тысяч человек. В округах Юба и Бьютт, где проводится эвакуация населенных пунктов, проживает около 300 тысяч человек. Сообщается, что местные власти подготовили план, согласно которому вертолеты будут сбрасывать камни в открытую часть водоотвода, чтобы засыпать зияющую брешь.

Источник: from-ua.com