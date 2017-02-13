Слон атаковал туристку, которая подошла к животному слишком близко (ВИДЕО)

13.02.2017 13:10

Животное одним мощным ударом бивней отбросило девушку на несколько метров





В Таиланде слон атаковал туристку, которая подошла к животному слишком близко. Она собиралась погладить слона во время водопоя. Слон одним ударом бивней отбросил девушку на несколько метров.



К счастью для пострадавшей падение закончилось без травм, сообщает Daily Star.



Источник: segodnya.ua