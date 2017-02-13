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Слон атаковал туристку, которая подошла к животному слишком близко (ВИДЕО)

13.02.2017 13:10
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Животное одним мощным ударом бивней отбросило девушку на несколько метров


В Таиланде слон атаковал туристку, которая подошла к животному слишком близко. Она собиралась погладить слона во время водопоя. Слон одним ударом бивней отбросил девушку на несколько метров.

К счастью для пострадавшей падение закончилось без травм, сообщает Daily Star

Источник: segodnya.ua



Теги: Донбасс, турист, атака, животное, слон
 
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