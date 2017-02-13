Сотня вертолетов ВВС США Chinook, Apache и Black Hawk - уже в Европе. ВИДЕО

13.02.2017 12:25

Представители армии США в воскресенье, 12 февраля, начали разгрузку десятков вертолетов Chinook, Apache и Black Hawk в порту Бремерхафен.

По данным агентства dpa, в Германию прибыли в общей сложности 94 вертолета и несколько грузовиков десятой боевой авиационной бригады с базы Форт Драм в штате Нью-Йорк, передает Укринформ.

Часть техники будет 14 февраля переправлена на авиабазы НАТО в Литву, Польшу и Румынию в рамках операции расширения Североатлантического альянса на восток Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Известно, в частности, что на литовскую и румынскую базы альянса отправят по 5 вертолетов и по 50 солдат американской армии, пишет немецкий региональный информационный портал Nord24. Бундесвер выступает в качестве партнера по логистике.

Напомним, 6 января в Бремерхафен прибыла первая партия американской военной техники.

Североатлантический альянс на саммите в июле 2016 года принял решение о переброске сил НАТО в Восточную Европу. Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, США - в Польше, Британия - в Эстонии, а Канада - в Латвии. Расширение военного контингента в этом регионе стало ответом на обеспокоенность европейскими союзниками США по НАТО агрессивным курсом России после аннексии Крыма.

Источник: sprotyv.info