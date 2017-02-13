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Трамп може зняти всі санкції з Росії
Дональд Трамп має намір провести повторні переговори щодо Договору між Росією і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь
Про це пише колишній представник США в ООН Джон Болтон в статті для видання The Wall Street Journal, передає Politeka.
За його словами, Москва використовувала «слабкі сторони договору» для модернізації свого ядерного запасу і ракет, в той час як тодішній президент Обама «байдуже спостерігав за цим». Таким чином, намір Трампа переглянути договір узгоджується з думкою республіканської більшості в конгресі.
У той же час республіканці побоюються, що Трамп може скоротити або повністю зняти санкції з Росії.
«Санкції вже знаходяться під питанням в Європі: Німеччина, Франція та інші країни ЄС піддаються спокусі пожертвувати геополітичними інтересами на користь економічних», – зазначає Болтон.
Як би там не було, політика адміністрації Трампа щодо Росії ще знаходиться в процесі формування. Наприклад, Трамп недвозначно виступає проти ядерної угоди Обами з Іраном, і Білий дім розглядає можливість оголошення Корпусу вартових ісламської революції “терористичною організацією». Все це може відбитися і на Росії, яка підтримує союз з Іраном. Вашингтон також має виступити проти військового і політичного втручання Росії на Близькому Сході.
«Будь-яка слабкість США щодо санкцій проти Москви може підігріти її прагнення на Близькому Сході», – вважає автор.
Примітно, що Трамп заявив, що він «не знає, якими будуть його відносини з Путіним». На думку Болтона, президент США повинен посилити санкції, підтримати союзників по НАТО, а потім випити кави з «Владом».
«Переговори потрібно вести тільки з позиції сили», – резюмує автор The Wall Street Journal.
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
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