У США розкрили подробиці зустрічі радника Трампа і посла РФ

13.02.2017 13:50

Вашингтон стверджує, що питання санкцій не обговорювалося

Радник президента США з національної безпеки не обговорював питання зняття санкцій з РФ, передає Politeka з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства Майкл Флінн і російський посол у Вашингтоні Сергій Кисляк не обговорювали тему економічних санкцій, які США і західні країни наклали на Росію після анексії Криму.

Як повідомляла Politeka, деякі представники президентської адміністрації кажуть, що позиції Флінна ослабли і надається йому підтримка виявилася сильно підірваною, оскільки існує переконаність в його нещирості, коли мова заходить про Росію.

«Флінн втрачає друзів, без питань. У Білому домі згодні з тим, що він брехав. Віце-президент схиляється до того, що він брехав … Я буду дуже здивований, якщо йому вдасться протриматися набагато довше », – заявив інший представник адміністрації.

Раніше повідомлялося, що за місяць до інавгурації Трампа Майкл Флінн обговорював з російським послом Сергієм Кисляком часткове зняття американських санкцій з РФ.

Источник: politeka.net