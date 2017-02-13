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У США розкрили подробиці зустрічі радника Трампа і посла РФ

13.02.2017 13:50
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У США розкрили подробиці зустрічі радника Трампа і посла РФ

Вашингтон стверджує, що питання санкцій не обговорювалося

Радник президента США з національної безпеки не обговорював питання зняття санкцій з РФ, передає Politeka з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства Майкл Флінн і російський посол у Вашингтоні Сергій Кисляк не обговорювали тему економічних санкцій, які США і західні країни наклали на Росію після анексії Криму.

Як повідомляла Politeka, деякі представники президентської адміністрації кажуть, що позиції Флінна ослабли і надається йому підтримка виявилася сильно підірваною, оскільки існує переконаність в його нещирості, коли мова заходить про Росію.

«Флінн втрачає друзів, без питань. У Білому домі згодні з тим, що він брехав. Віце-президент схиляється до того, що він брехав … Я буду дуже здивований, якщо йому вдасться протриматися набагато довше », – заявив інший представник адміністрації.

Раніше повідомлялося, що за місяць до інавгурації Трампа Майкл Флінн обговорював з російським послом Сергієм Кисляком часткове зняття американських санкцій з РФ.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Россия, США, Донбасс, советник
 
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