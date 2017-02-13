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Ударная сила: НАТО перебрасывает Apache к российским границам
НАТО перебрасывает на оборону границ Восточной Европы почти сотню единиц ударной тяжелой военной техники
Так, сегодня, 12 февраля в немецком порту Бремерхафен началась разгрузка техники американской авиабригады, направляющейся на базы НАТО, пишет DW со ссылкой на dpa.
В частности на перевалку прибыло 94 вертолета, среди которых — Chinook, Apache и Black Hawk. Дальше воздушная флотилия направится на американскую военную базу Иллесхайм в Баварии.
Кроме вертолетов в составе военного груза есть несколько грузовиков 10-й боевой авиабригады, которая базируется в Форт Драме (штат Нью-Йорк).
Отмечается, что часть техники будет переправлена на авиабазы НАТО в Литву, Польшу и Румынию в рамках операции расширения Североатлантического альянса на восток Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»).
Напомним, как сообщала Politeka, решение о переброске сил Альянса на восточные границы было принято на саммите в июле 2016 года. Расширение военного контингента НАТО в этом регионе вызвано агрессивным курсом России после аннексии украинского полуострова Крым.
Также мы сообщали, что неделей ранее в Эстонию была доставлена тяжелая боевая техника для роты американских пехотинцев.
Источник: politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, граница
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