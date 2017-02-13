Ударная сила: НАТО перебрасывает Apache к российским границам

13.02.2017 08:03

НАТО перебрасывает на оборону границ Восточной Европы почти сотню единиц ударной тяжелой военной техники

Так, сегодня, 12 февраля в немецком порту Бремерхафен началась разгрузка техники американской авиабригады, направляющейся на базы НАТО, пишет DW со ссылкой на dpa.

В частности на перевалку прибыло 94 вертолета, среди которых — Chinook, Apache и Black Hawk. Дальше воздушная флотилия направится на американскую военную базу Иллесхайм в Баварии.

Кроме вертолетов в составе военного груза есть несколько грузовиков 10-й боевой авиабригады, которая базируется в Форт Драме (штат Нью-Йорк).

Отмечается, что часть техники будет переправлена на авиабазы НАТО в Литву, Польшу и Румынию в рамках операции расширения Североатлантического альянса на восток Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»).

Напомним, как сообщала Politeka, решение о переброске сил Альянса на восточные границы было принято на саммите в июле 2016 года. Расширение военного контингента НАТО в этом регионе вызвано агрессивным курсом России после аннексии украинского полуострова Крым.

Также мы сообщали, что неделей ранее в Эстонию была доставлена тяжелая боевая техника для роты американских пехотинцев.

Источник: politeka.net