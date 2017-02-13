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Умер американский джазовый музыкант и певец
Эл Джерро, американский джазовый музыкант и певец скончался в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в возрасте 76 лет
Об этом говорится в распространенном сообщении его менеджера Джо Гордона, пишет ТАСС.
Эл Джерро обладатель семи премий Grammy.
По его словам Гордона, музыкант скончался в окружении близких, находясь в больнице.
«Причина смерти в заявлении не указывается, однако, по данным портала TMZ, Джерро в последние годы страдал от проблем с дыханием, также у него было больное сердце. Несколько дней назад представители музыканта заявили, что ему придется отказаться от концертной деятельности и гастролей в связи с истощением», — отмечает издание.
Эл Джерро родился в Милуоки (штат Висконсин) в 1940 году, популярности достиг в 1970-е. Музыкант прославился своим умением петь различными тембрами голоса и удивительной способностью к импровизации.
Дискография исполнителя насчитывает 20 альбомов. Он является единственным певцом, получавшим Grammy в трех различных категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка. В 2001 году Джерро получил звезду на голливудской «Аллее славы».
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, джаз, певец, музыкант, умерший
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