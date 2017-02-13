Умер американский джазовый музыкант и певец

13.02.2017 08:25

Эл Джерро, американский джазовый музыкант и певец скончался в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в возрасте 76 лет

Об этом говорится в распространенном сообщении его менеджера Джо Гордона, пишет ТАСС.

Эл Джерро обладатель семи премий Grammy.

По его словам Гордона, музыкант скончался в окружении близких, находясь в больнице.

«Причина смерти в заявлении не указывается, однако, по данным портала TMZ, Джерро в последние годы страдал от проблем с дыханием, также у него было больное сердце. Несколько дней назад представители музыканта заявили, что ему придется отказаться от концертной деятельности и гастролей в связи с истощением», — отмечает издание.

Эл Джерро родился в Милуоки (штат Висконсин) в 1940 году, популярности достиг в 1970-е. Музыкант прославился своим умением петь различными тембрами голоса и удивительной способностью к импровизации.

Дискография исполнителя насчитывает 20 альбомов. Он является единственным певцом, получавшим Grammy в трех различных категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка. В 2001 году Джерро получил звезду на голливудской «Аллее славы».

Источник: politeka.net